26 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 апреля 2019 года вспоминают Фомаиду Египетскую. В этот день начинают вылетать шмели. Чествуют 26 апреля зайцев, наши предки говорили, что в этот день ушастые отмечают свои именины.
Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Артем.
Читайте также: Великий пост 2019: история и правила соблюдения
Народные приметы на 26 апреля
– Если кукушка кричит громко и протяжно, то это обещает приближение теплых дней.
– Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным.
– Дуб распустился – лето будет теплым и ясным. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым.
– Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.
Что можно делать 26 апреля
1. 26 апреля начинает цвести медуница. Считается, что именно сегодня медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе различные отвары и зелья.
Что нельзя делать 26 апреля
1. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.