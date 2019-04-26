26 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 апреля 2019 года вспоминают Фомаиду Египетскую. В этот день начинают вылетать шмели. Чествуют 26 апреля зайцев, наши предки говорили, что в этот день ушастые отмечают свои именины.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Артем.

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Народные приметы на 26 апреля

– Если кукушка кричит громко и протяжно, то это обещает приближение теплых дней.

– Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным.

– Дуб распустился – лето будет теплым и ясным. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым.

– Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.

Что можно делать 26 апреля

1. 26 апреля начинает цвести медуница. Считается, что именно сегодня медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе различные отвары и зелья.

Что нельзя делать 26 апреля

1. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.