26 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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26 апреля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 26.04.2019
Что можно и нельзя делать 26 апреля / www.xn-----6kccbwybdaa5d6a1a8df1e.xn--p1ai

26 апреля 2019 года вспоминают Фомаиду Египетскую. В этот день начинают вылетать шмели. Чествуют 26 апреля зайцев, наши предки говорили, что в этот день ушастые отмечают свои именины.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Артем.

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Народные приметы на 26 апреля

– Если кукушка кричит громко и протяжно, то это обещает приближение теплых дней.

– Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным.

– Дуб распустился – лето будет теплым и ясным. Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то урожай будет богатым.

– Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре начнется настоящая весна с теплыми днями.

Что можно делать 26 апреля

1. 26 апреля начинает цвести медуница. Считается, что именно сегодня медуница обладает целебными свойствами, и можно готовить на ее основе различные отвары и зелья.

Что нельзя делать 26 апреля

1. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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