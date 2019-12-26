26 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 декабря чествуют память монахов Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария. Начиная с этого дня можно наблюдать за погодой в течение 12 дней, каждый из которых будет показывать, какой она будет в каждом месяце следующего года.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анастасия, Аркадий, Арсений, Евгений, Орест.

Читайте также: Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить

Народные приметы на 26 декабря

– Какая погода в этот день, таким будет и январь.

– Если ясный день и появляется пушистый иней – ждите резкого похолодания и метели.

Что можно делать 26 декабря

1. Давайте в этот день детям мед. Вы можете намазать его на хлеб или пироги с фруктами, чтобы они были здоровыми и счастливыми.

2. Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми.

3. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

4. Пригласите в дом гостей. Считается, что чем больше друзей и родных будет в доме, тем богаче будет жить семья в следующем году.

Что нельзя делать 26 декабря

1. Не начинайте никаких новых дел.

2. Не отдавайте никому этого дня свою одежду, ведь можно отдать свое счастье в чужие руки.

3. В этот день нельзя ругаться.

4. Не проходите мимо людей, которые просят милостыню. Думайте в этот день о людях, у которых трудное положение.