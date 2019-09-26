26 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 сентября отмечают день святого Корнилия, жившего в I веке на территории Рима. В народе говорят, что после Корнилия уже ничего не растет, а только гниет в результате заморозков. Именно поэтому, 26 сентября, надо собрать все корнеплоды: морковь, свеклу, редьку.
Именины сегодня празднуют: Илья, Корней, Петр, Юлиан.
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Народные приметы на 26 сентября
– Не собрать урожай с огорода до Корнилия – плохая примета. Потом корень в земле не будет расти, а мерзнуть.
– Съешь в этот день редьку – болеть будешь редко.
– Поставить на стол репу – к миру в семье.
– Много в огороде чистой репы – к богатству в доме.
Что можно делать 26 сентября
1. Если в этот день падает теплый дождь, то надо выйти на улицу. По примете, такой дождь зарядит человека силой на весь год и избавит от плохих мыслей.
2. Если ребенок до 9 лет в этот день будет кушать блюда из репы, то будет хорошо учиться в школе.
3. Чтобы жизнь молодоженов была счастливой и радостной, им нужно съесть на двоих одну репку с медом.
Что нельзя делать 26 сентября
1. Устраивать сватовство или свадьбу в этот день – не к добру.
2. Нельзя гадать на зеркале – к несчастью.
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