26 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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26 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать в этот день / Getty Imagies

26 сентября отмечают день святого Корнилия, жившего в I веке на территории Рима. В народе говорят, что после Корнилия уже ничего не растет, а только гниет в результате заморозков. Именно поэтому, 26 сентября, надо собрать все корнеплоды: морковь, свеклу, редьку.

Именины сегодня празднуют: Илья, Корней, Петр, Юлиан.

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Народные приметы на 26 сентября

– Не собрать урожай с огорода до Корнилия – плохая примета. Потом корень в земле не будет расти, а мерзнуть.

– Съешь в этот день редьку – болеть будешь редко.

– Поставить на стол репу – к миру в семье.

– Много в огороде чистой репы – к богатству в доме.

Что можно делать 26 сентября

1. Если в этот день падает теплый дождь, то надо выйти на улицу. По примете, такой дождь зарядит человека силой на весь год и избавит от плохих мыслей.

2. Если ребенок до 9 лет в этот день будет кушать блюда из репы, то будет хорошо учиться в школе.

3. Чтобы жизнь молодоженов была счастливой и радостной, им нужно съесть на двоих одну репку с медом.

Что нельзя делать 26 сентября

1. Устраивать сватовство или свадьбу в этот день – не к добру.

2. Нельзя гадать на зеркале – к несчастью.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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