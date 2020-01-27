24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

27 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

200 Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 27 января / unsplash.com

27 января в народном календаре чествуют святую Нину – христианку Грузии, которая обратила множество местных жителей в христианскую веру.

Именины сегодня празднуют: Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина, Сергей.

Читайте также: Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции

Народные приметы на 27 января

– Белые облака – к морозу.

– Если в этот день сильный ветер – год будет сырым дождливым.

– Коровье молоко на Нины обладает чудодейственными свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов и укусов змей.

– Деревья покрылись инеем – к теплу.

Что можно делать 27 января

1. Сегодня взвешивайте свои слова и по возможности меньше говорите, а больше думайте. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.

Что нельзя делать 27 января

1. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

2. Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни.

3. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

4. Не делайте стрижку в этот день, ведь она может привести к разочарованию.

Лагеря смерти: массовые убийства евреев нацистами
сегодня
20984
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 29897
25 января 13:00 Педагог, физик или певец: какое образование получили украинские артисты – тест
Юлія Михайлова 2247
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 2529
25 января 09:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 9720
24 января 16:30 Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 514
Новости
Больше новостей
Залиште відгук