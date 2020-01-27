27 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 января в народном календаре чествуют святую Нину – христианку Грузии, которая обратила множество местных жителей в христианскую веру.
Именины сегодня празднуют: Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина, Сергей.
Читайте также: Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Народные приметы на 27 января
– Белые облака – к морозу.
– Если в этот день сильный ветер – год будет сырым дождливым.
– Коровье молоко на Нины обладает чудодейственными свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов и укусов змей.
– Деревья покрылись инеем – к теплу.
Что можно делать 27 января
1. Сегодня взвешивайте свои слова и по возможности меньше говорите, а больше думайте. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.
Что нельзя делать 27 января
1. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
2. Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни.
3. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.
4. Не делайте стрижку в этот день, ведь она может привести к разочарованию.