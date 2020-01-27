27 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 января в народном календаре чествуют святую Нину – христианку Грузии, которая обратила множество местных жителей в христианскую веру.

Именины сегодня празднуют: Давид, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Нина, Сергей.

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Народные приметы на 27 января

– Белые облака – к морозу.

– Если в этот день сильный ветер – год будет сырым дождливым.

– Коровье молоко на Нины обладает чудодейственными свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов и укусов змей.

– Деревья покрылись инеем – к теплу.

Что можно делать 27 января

1. Сегодня взвешивайте свои слова и по возможности меньше говорите, а больше думайте. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.

Что нельзя делать 27 января

1. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

2. Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни.

3. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

4. Не делайте стрижку в этот день, ведь она может привести к разочарованию.