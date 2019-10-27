27 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 октября почитается память святой Параскевы Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю.

Именины сегодня празднуют: Игнат, Назар, Никита, Николай, Параскева.

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Народные приметы на 27 октября

– Звездное небо яркое – к хорошему урожаю.

– Ветреная и сухая погода 27 октября – лето на следующий год будет сухим и неурожайным.

– Громко каркают вороны – ждите оттепели.

– Облачная и снежная погода – в мае ожидайте непогоды.

Что можно делать 27 октября

1. Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.

Что нельзя делать 27 октября

1. Не показывайте свою злость на окружающих людей.