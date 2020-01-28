28 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 января почитается память Павла Фивейского. Как гласят предания, он прожил 113 лет, из них 91 год проводил в одиночестве. В народе говорят, что "Павел день прибавил". С этого дня дни становятся длиннее, а ночи короче.
Именины сегодня празднуют: Гавриил, Елена, Максим.
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Народные приметы на 28 января
– Сильный снегопад – ночью начнутся морозы.
– Целый день дует сильный ветер – лето будет дождливым.
– Синицы щебечут под окном – вскоре ударят сильные морозы.
– Каркают вороны – ждите оттепели.
– Воробьи сидят на деревьях и не чирикают – скоро пойдет снег.
Что можно делать 28 января
1. Если молодая пара в этот день обвенчается – супружеская жизнь будет счастливой.
2. Если в этот день родился ребенок, то в кроватку ему надо положить пучок льна. Таким образом вы обеспечите ребенку счастливую жизнь.
Что нельзя делать 28 января
1. Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно не выходить из дома и носить на себе оберег.
2. Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
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