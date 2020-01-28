28 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 января почитается память Павла Фивейского. Как гласят предания, он прожил 113 лет, из них 91 год проводил в одиночестве. В народе говорят, что "Павел день прибавил". С этого дня дни становятся длиннее, а ночи короче.

Именины сегодня празднуют: Гавриил, Елена, Максим.

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Народные приметы на 28 января

– Сильный снегопад – ночью начнутся морозы.

– Целый день дует сильный ветер – лето будет дождливым.

– Синицы щебечут под окном – вскоре ударят сильные морозы.

– Каркают вороны – ждите оттепели.

– Воробьи сидят на деревьях и не чирикают – скоро пойдет снег.

Что можно делать 28 января

1. Если молодая пара в этот день обвенчается – супружеская жизнь будет счастливой.

2. Если в этот день родился ребенок, то в кроватку ему надо положить пучок льна. Таким образом вы обеспечите ребенку счастливую жизнь.

Что нельзя делать 28 января

1. Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно не выходить из дома и носить на себе оберег.

2. Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.