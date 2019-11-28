28 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

75 Читати новину українською
28 ноября – что можно и нельзя делать в этот день / unsplash.com

28 ноября в народном календаре чтят память Самона, Гурия и Авива, которые были известны как целители, которым стоит молиться для избавления от зубной боли. Гурий почитался также как помощник в лечении глазных болезней.

28 ноября начинается Рождественский или Филипповский пост, который длится до 6 января. В этот период воздерживаются от веселья, ограничивают себя в еде, стараются не ссориться, никого не осуждать и не вести плохих разговоров, читают молитвы и сосредотачиваются на духовном обогащении.

Именины 28 ноября празднуют: Николай, Петр, Григорий, Никита.

Читайте также: Рождественский пост в Украине 2019-2020: дата и традиции

Народные приметы на 28 ноября

– Если в этот день выпал снег, то он пролежит до весны.

Что можно делать 28 ноября

1. Помогите нуждающимся и дайте им милостыню.

2. Если хотите быть здоровыми весь год – сходите в баню и хорошо попарьтесь.

3. С этого дня и до конца Рождественского поста запрещается употреблять мясо, молочные продукты и яйца. Также ограничьте употребление алкоголя, кроме вина в отдельные дни.

4. Посетите храм и благодарите Бога за его помощь. Вы можете попросить о прощении грехов и помолиться за здоровье и счастье ваших родных.

Різдвяний піст – останній багатоденний піст у 2019 році Рождественский пост – последний многодневный пост в 2019 году

Что нельзя делать 28 ноября

1. Рекомендуется не только в первый день поста, но и в течение 40 дней отказаться от физических контактов с противоположным полом и супружеской близости.

2. Во время Рождественского поста не венчайтесь. Если у вас возможность, отложите этот процесс до окончания поста.

3. Уменьшите время проведения перед телевизором и экраном телефона, меньше пользуйтесь соцсетями, больше времени уделять духовному развитию.

Сколько денег заробичатне перечислят в Украину до конца года: невероятная сумма
сегодня
602
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Религия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
27 ноября 11:15 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 20382
Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
26 ноября 18:21 Скидки на AliExpress в Черную пятницу: 10 вещей, которые стоит купить
Юлія Турелик 7718
Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
26 ноября 18:00 Во Львове состоялся допремьерный показ фильма "Цена правды": фото и интересные детали встречи
Уляна Журба 103
10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
26 ноября 15:06 10 лучших фильмов ужасов 2019 года, от которых мурашки по коже
Марта Вересюк 372
11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
26 ноября 13:00 11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
Юлія Девда 18134
Новости
Больше новостей
Залиште відгук