28 секунд на концерт: рэпер R.Kelly шокировал поклонников рекордно коротким выступлением

Скандальный рэпер R.Kelly (настоящее имя – Роберт Сильвестр Келли) после резонансных обвинений в изнасиловании вернулся к вокальной карьере. Артист дал первый концерт после ареста, который длился всего 28 секунд.

Как сообщает издание Time, выступление состоялось в ночном клубе города Спрингфилд, что в штате Иллинойс. Перед концертом артист записал обращение, в котором признался, что возвращается к привычной жизни и призвал всех сторонников поддержать его, придя на мероприятие. Однако, несмотря на такой анонс, выступление продлилось всего 28 секунд: рэпер R.Kelly спел фрагмент своего хита и ушел со сцены.

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Стоимость билетов на мероприятие составляла от 50 до 100 долларов. На концерт R.Kelly пришли более 100 человек из 350, которые ожидали услышать любимые композиции рэпера. Сразу после несколькосекундного выступления артист вышел к поклонникам и посвятил им всего 30 минут для фотосессии и общения.

Такое поведение скандального R.Kelly возмутило американцев. Немало поклонников певца, которые до этого времени не обращали внимания на резонансные обвинения и арест, зареклись, что больше никогда не пойдут на концерт R.Kelly. По их словам, такое выступление не стоило денег, которые люди потратили на билеты.

Что известно о преступлениях R.Kelly?

Знаменитый американский рэпер неоднократно фигурировал по уголовным делам. В 1994 году R.Kelly тайно женился на певице Aaliyah, которой на момент свадьбы было всего 15 лет. Поэтому артиста впервые обвинили в педофилии.



Кроме этого, в феврале 2019 года сразу 4 человека заявили, что стали жертвами сексуального домогательства, которые, по их словам, R.Kelly совершал с 1998 до 2010 годов. Вероятным жертвам изнасилования не было и 18 лет. До этого, в 2001 году, певца обвинила в домогательствах 17-летняя девушка, а в 2002-м на него подали еще два судебные иски, в частности, за съемку детской порнографии.