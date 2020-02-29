29 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 февраля в народном календаре отмечают Касьянов день, который выпадает только в високосный год (один раз в 4 года). Этот день считается особенно опасным. Рекомендуется не выходить из дома без необходимости и не начинать никаких дел.

Именины сегодня празднует Илья.

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Народные приметы на 29 февраля

– Лес трещит – к морозу, шуршит – оттепели.

– Туман или снег в этот день – к урожаю.

– Сны, увиденные 29 февраля, вскоре осуществятся.

– Если в этот день не лают собаки и не поют петухи, а над домами кружат большие стаи ворон, то вскоре сможет прийти страшная эпидемия.



Народные приметы на високосный год

Что можно делать 29 февраля

1. Чтобы не заболел скот в этот день, надо в сарае повесить оберег.

Что нельзя делать 29 февраля

1. В этот день нельзя пускать к себе в дом посторонних и чужих людей.

2. Нельзя в этот день выпускать на улицу своих домашних любимцев. Самому также следует находиться весь день дома и не выходить лишний раз без надобности.

3. В этот день нельзя покупать животных, ведь они будут всегда агрессивными и часто болеть.

4. Не рекомендуется в Касьянов день покупать жилье.

5. Никому в этот день не рассказывайте о своих делах.