29 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 февраля в народном календаре отмечают Касьянов день, который выпадает только в високосный год (один раз в 4 года). Этот день считается особенно опасным. Рекомендуется не выходить из дома без необходимости и не начинать никаких дел.
Именины сегодня празднует Илья.
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Народные приметы на 29 февраля
– Лес трещит – к морозу, шуршит – оттепели.
– Туман или снег в этот день – к урожаю.
– Сны, увиденные 29 февраля, вскоре осуществятся.
– Если в этот день не лают собаки и не поют петухи, а над домами кружат большие стаи ворон, то вскоре сможет прийти страшная эпидемия.
Народные приметы на високосный год
Что можно делать 29 февраля
1. Чтобы не заболел скот в этот день, надо в сарае повесить оберег.
Что нельзя делать 29 февраля
1. В этот день нельзя пускать к себе в дом посторонних и чужих людей.
2. Нельзя в этот день выпускать на улицу своих домашних любимцев. Самому также следует находиться весь день дома и не выходить лишний раз без надобности.
3. В этот день нельзя покупать животных, ведь они будут всегда агрессивными и часто болеть.
4. Не рекомендуется в Касьянов день покупать жилье.
5. Никому в этот день не рассказывайте о своих делах.