29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

71 Читати новину українською
29 мая 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать сегодня
29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день / Unsplash

29 мая 2019 года праздник Федора Житника. С давних времен в этот день селяне заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры в полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая или гречневая.

Именины сегодня празднуют: Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Иван, Александр, Федор.

Читайте также: Календарь стрижек на май 2019: интересные советы

Народные приметы на 29 мая

  • Если к Житнику зацвела рябина – установится тепло и холодов уже не будет.
  • Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – погода скоро наладится.
  • На озерах появилась кувшинка - к устойчивому летнему теплу.
  • 29 мая гремит гром – будет хороший урожай зерна.
  • Ласточки в день Житника на гнезда садятся – июнь будет жарким, если птицы продолжают играть в воздухе – первый месяц лета будет дождливым.

Что можно делать 29 мая

Можно заниматься легкой работой, вышивать или шить.

Что нельзя делать 29 мая

В этот день приметы советуют бережно относиться к земле. К ней нужно уважительно относиться, нельзя забивать в нее колья, копать ямы, использовать для нее любые острые предметы.

blog_ava
Гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака
сегодня
1115
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
28 мая 11:22 "Ричард прощается": как Джонни Депп умирать собрался
Юлія Ліпенцева 337
Топ-10 лучших фильмов в истории кино
27 мая 16:03 Топ-10 лучших фильмов в истории кино
Марія Ягодка 569
"Аладдин": ковер, лампа, три желания
27 мая 12:31 "Аладдин": ковер, лампа, три желания
Юлія Ліпенцева 214
День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
26 мая 17:01 День Киева: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
63486
Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
26 мая 16:39 Группа "Антитела" и MELOVIN зажгли во Львове: чем запомнится грандиозный концерт
Юлія Михайлова 558
Новости
Больше новостей
Залиште відгук