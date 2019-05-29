29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день / Unsplash

29 мая 2019 года праздник Федора Житника. С давних времен в этот день селяне заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры в полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая или гречневая.