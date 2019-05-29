29 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 мая 2019 года праздник Федора Житника. С давних времен в этот день селяне заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры в полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая или гречневая.
Именины сегодня празднуют: Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Иван, Александр, Федор.
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Народные приметы на 29 мая
- Если к Житнику зацвела рябина – установится тепло и холодов уже не будет.
- Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – погода скоро наладится.
- На озерах появилась кувшинка - к устойчивому летнему теплу.
- 29 мая гремит гром – будет хороший урожай зерна.
- Ласточки в день Житника на гнезда садятся – июнь будет жарким, если птицы продолжают играть в воздухе – первый месяц лета будет дождливым.
Что можно делать 29 мая
Можно заниматься легкой работой, вышивать или шить.
Что нельзя делать 29 мая
В этот день приметы советуют бережно относиться к земле. К ней нужно уважительно относиться, нельзя забивать в нее колья, копать ямы, использовать для нее любые острые предметы.
Источник: LifeStyle 24
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