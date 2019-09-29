29 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 сентября отмечают день святой Евфимии Всехвальной, которая жила в Халкидоне в III-IV веке и происходила из семьи праведных христиан.

Именины сегодня празднуют: Виктор, Ренат.

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Народные приметы на 29 сентября

– Если не падают листья в этот день – морозы наступят нескоро.

– Теплая и сухая погода 29 сентября – будет поздняя зима.

– Слышно гром 29 сентября – зима будет бесснежной.

Что можно делать 29 сентября

1. Если вы загадаете желание в этот день – оно исполнится.

2. В этот день принято поссориться из-за какой-то пустякового вопроса, а за столом помириться, чтобы ни с кем не конфликтовать в течение всего года.

Что нельзя делать 29 сентября

1. Чтобы не накликать беду – не смотрите назад, когда будете идти домой.