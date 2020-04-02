2 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 апреля христиане отмечают день Фотинии Самаряниной. Она была самарянкой, с которой Иисус Христос разговаривал у колодца близ города Сихария. Наши предки верили, что вода в этот день приобретает лечебные свойства.
Именины сегодня празднуют: Никита, Светлана.
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Народные приметы на 2 апреля
– Если ночью звезд не видно, будет тепло.
– Если птицы гнезда на солнечной стороне вьют, лето будет холодное.
– Дождь пошел – по осени будет много грибов.
– Днем жарко, а ночью холодно – ближайшие дни погожими будут.
– Если кошка клубком сворачивается и нос прячет, то скоро похолодает. На улицу просится – к теплым и солнечным дням.
– Синие облака – к теплу и дождю.
Что можно делать 2 апреля
1. Чтобы избавиться от недугов, сегодня водой из колодца можно умываться, мыться, стирать и даже обрызгивать одежду.
Что нельзя делать 2 апреля
1. Сны, которые приснились вам сегодня никому нельзя рассказывать. Они скоро сбудутся.