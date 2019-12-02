2 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 декабря в народном календаре чтят память пророка Авдия, который обладал даром предвидения. Люди верили, что Авдей – покровитель домашнего хозяйства и семейного счастья. Поэтому его и прозвали Авдей Радетель.
Именины 2 декабря празднуют: Денис, Федор.
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Народные приметы на 2 декабря
– Ясное небо – к морозам, а тусклое – к оттепели в ближайшие дни.
– Снежный день с большим порывом ветра – ждите холодную зиму и холодное начало весны.
– Ветер резко изменился – вскоре испортится погода.
– Запомните сон, который вам приснился. Если воспроизведете его детали, узнаете предсказания на будущее.
Что можно делать 2 декабря
1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.
2. Если у вас простуда, сделайте напиток из трав и меда, который поможет избавиться от многих заболеваний.
Что нельзя делать 2 декабря
1. Не рекомендуется сегодня без надобности выходить из дома. Говорят, что в этот день на улице свирепствует нечисть.
2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт
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