Популярность современным певцам обеспечивают не только их творчество, но и скандалы. Читайте подборку трех самых громких скандалов мирового шоу-бизнеса.

Канье Уэст и Тэйлор Свифт



Канье Уэст и Тэйлор Свифт / Фото из соцсетей, коллаж – LifeStyle 24

Сейчас Канье на пике своей популярности, потому что сообщил миру о своих намерениях баллотироваться в президенты США. Но это не единственное время, когда рэпер хайповал. В 2009 году проходила церемония MTV Video Music Awards. Тейлор тогда получила награду за клип You Belong With Me. Певица как раз хотела произнести речь, но Канье вышел на сцену и забрал микрофон. И заявил, что он даст завершить Тейлор речь, рад за нее, но Бейонсе выпустила лучший клип за всю историю музыки.

К теме Канье Уэста и Ким Кардашян обвинили во лжи относительно Тейлор Свифт: детали скандала

Впоследствии оказалось, что клип Бейонсе действительно признали лучшим, а Тейлор Свифт победила в номинации "Лучшее женское видео". Поэтому все последующие годы Канье пытался загладить свою вину. В 2015 году Тейлор Свифт назвала рэпера лучшим другом. На прошлогодней премии MTV Video Music Awards именно она вручила Канье награду.

Но продолжались доброжелательные отношения недолго. В 2016 году Канье Уэст выложил клип Famous, где ужасно оскорбил Тейлор. Она подала на него в суд, а затем Ким Кардашян выложила видео, где слышно, что Свифт дает согласие на использование ее имени в клипе. Певица не молчала: она презентовала клип Look What You Made Me Do, где посвятила почти все слова скандальном супругам. Там есть множество отсылок об ограблении дома Кардашян-Вест, речи Канье и его карьере.

В марте 2020 года в сеть попало видео, где стало понятно, что телефонный разговор Тейлор и Канье была выложен неполным. И на самом деле она согласилась подумать только над одной строкой, но ничего об оскорблениях сказано не было. Поклонники Тейлор Свифт говорят: если Канье действительно будет баллотироваться, то мы знаем, кто точно не будет за него голосовать.

Cardi B и Ники Минаж



Cardi B и Ники Минаж / Фото из соцсетей, коллаж – LifeStyle 24

Две самые популярные хип-хоп исполнительницы могли бы своим дуэтом взорвать сеть. Но пока это невозможно. Сначала казалось, что разговоры об их соперничестве только слухи. Тем более, Cardi B назвала Ники легендой, а после релиза Kodak Yellow последняя поздравила с рекордным достижением Cardi B. В 2018 на Met Gala их вместе сфотографировал общий друг. Это означало, что между ними мир. Но, к сожалению, ненадолго.

На вечеринке New York Fashion Week Cardi B кричала на Ники Минаж и говорила что-то о своей дочери. А потом она даже бросила в рэпершу ​​свою красную туфлю от Christian Louboutin. Но она промахнулась. С фешенебельной вечеринки Cardi B возвращалась в рваном платье, с запутанным волосами и только с одной туфлей. Как оказалось впоследствии, Ники будто бы ставила лайки под постами в Инстаграме, где было сказано, что Cardi B не может ухаживать за своей новорожденной дочерью. Это и стало причиной возмущения.

К теме Cardi B и Ники Минаж подрались на Неделе моды в Нью-Йорке: видео инцидента

Сейчас вражда продолжается. Когда интервьюер спросил Cardi B, есть ли хоть какой-то шанс, что она с Ники помирится и выступит вместе, она только рассмеялась.

Селена Гомес и Кайли Дженнер



Селена Гомес и Кайли Дженнер / Фото из соцсетей, коллаж – LifeStyle 24

Еще одна ссора, в которой присутствует девушка из скандальной семьи Кардашян-Дженнер. Все началось с того, что Селену Гомес заметили вместе с певцом The Weeknd. Тогда Голливуд поделился на две части: одни вступились за Селену, в частности, вышеупомянутая Тейлор Свифт. Другие же поддерживали Беллу Хадид, бывшую девушку певца и одну из самых высокооплачиваемых моделей мира. Среди находившихся на ее стороне, оказался даже Джастин Бибер. Он заявил, что Селена использует The Weeknd только ради пиара. Тогда же за Беллу вступилась и Кайли Дженнер. Она рассказала порталу Hollywoodlife.com, что певице пора волноваться. Ведь множество людей хотят увидеть Абеля (настоящее имя The Weeknd) и Беллу снова вместе. В частности, она сама хотела бы пойти на двойное свидание (напомним, что тогда Кайли встречалась с рэпером Tyga).

К теме Like Selena: бывший бойфренд посвятил песню любимой

Сейчас никто из вышеупомянутых звезд не состоит в отношениях, хотя в начале года появлялись слухи, что Селена и The Weeknd снова вместе. Но они не подтвердились. Певица также подписана на модель, но не взаимно. А Кайли с Селеной до сих пор враждуют.

Автор: Мария Кассий