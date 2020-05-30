30 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 мая в народном календаре отмечается день Евдокии Свистуньи и Андроника. В этот день окучивают картофель и призывают дожди.
Именины сегодня отмечают: Евдокия, Адриан, Давид.
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Народные приметы на 30 мая
– Идет дождь на растущий месяц – лето будет дождливым.
– Северный ветер 30 мая предвещает холодное лето.
Что можно делать 30 мая
- Сегодня до конца вечера надо завершить все срочные дела.
Что нельзя делать 30 мая
- На Евдокию появляется большое количество змей в лесах, поэтому без особой необходимости в лес ходить не рекомендуется.
- По поверью, нельзя идти к воде 30 мая после захода солнца, ведь вам потом долгое время будут в снах приходить русалки.
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