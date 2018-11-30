30 ноября 2018 почитается память святого Григория Чудотворца. Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Также ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день животных и Международный день защиты информации.

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Именины 30 ноября отмечают: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.

Народные приметы на 30 ноября:

– По поверью, 30 ноября нужно подойти к колодцу и внимательно прислушиваться к воде. Если она тихая, значит, зима будет теплая и мягкая. Если же слышен шум, то зимой будут сильные снегопады и морозы.

– Хорошая погода предполагает малоснежную, а не морозную зиму, и наоборот.

– Сон, который приснится сегодня, будет вещим.

– Если этот день как-то будет связан с числом 3, то это принесет вам успех.

Что можно делать 30 ноября

1. Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми.

2. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

3. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружественная и прочная.

Что нельзя делать 30 ноября

1. Не меряйте чужие обручальные кольца – это приведет к несчастью.

2. Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

3. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.