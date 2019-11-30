30 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 ноября в народном календаре отмечают память святого Григория Чудотворца. Он всегда искал настоящий смысл в жизни, но узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь прокатиться как можно дальше, чтобы следующий год был удачным.

Именины 30 ноября отмечают: Геннадий, Григорий, Захар.

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Народные приметы на 30 ноября

– Солнечная погода предполагает малоснежную, не морозную зиму, и наоборот.

– По поверью, 30 ноября, нужно подойти к колодцу и внимательно прислушиваться к воде. Если она тихая, значит, зима будет теплая. Если же слышен шум, то зимой будут сильные снегопады и морозы.

– Сон, который вам приснится сегодня – будет вещим.

– Если этот день как-то будет связан с числом 3, то это принесет вам в будущем успех.

Что можно делать 30 ноября

1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

2. Если сходить в баню, то весь следующий год будете здоровыми.

3. Сегодняшний день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружной и прочной.

Что нельзя делать 30 ноября

1. Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

2. Не меряйте чужие обручальные кольца – это приведет к несчастью.

3. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.