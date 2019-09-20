34-летняя Даша Астафьева откровенно призналась, почему не может забеременеть
Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева, которая уже несколько лет встречается с бизнесменом Артемом Кимом, рассказала о том, что семейные проблемы не закончились и, несмотря на желание завести детей, пока забеременеть не может.
Об этом Даша рассказала в интервью "Звездный путь" на канале "Украина". Звезда признается, что из-за судебной тяжбы и проблем, связанных с Артемом Кимом (мужа обвиняли в хищении двадцати семи миллионов гривен из госбюджета), они до сих пор не сыграли свадьбу и не могут стать родителями. Главной причиной этого, по мнению Астафьевой, является стресс, нервное состояние и депрессия.
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Мы думаем, что свадьба будет. Это все же такое дело, оно не делается, когда у тебя есть какие-то проблемы. Наши семейные проблемы не закончились. Мне кажется, что даже наша семья не пополняется, потому что это состояние стресса, состояние ожидания чего-то страшного, он уже очень сморил меня и Артема,
– прокомментировала Даша.
Однако Даша Астафьева не скрывает того, что мечтает о материнстве и свадьбе. "Мне бы очень хотелось, чтобы наша семья стала больше, и это первое, чего мне хочется. Мне не хочется свадьбы, мне не хочется нарядов, мне хочется, чтобы наша семья стала больше, и чтобы проблемы закончились. Сейчас мне гораздо лучше, я поняла: если не возьму себя в руки – меня просто не будет", – объясняет 34-летняя артистка.
Даша Астафьева и Артем Ким
Что известно об уголовном деле бойфренда Даши Астафьевой?
Уже более 6 лет правоохранители расследуют дело с участием бизнесмена Артема Кима. В августе 2017 года детективы НАБУ совместно с САП провели его задержание. По данным следствия, Артем Ким, который является сыном бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Виссарион Ким, причастен к хищению 27 миллионов гривен из предприятий.
Именно такую сумму впоследствии требовали судьи, как залог, однако Артем Ким отказался платить ее, заявив, что не обладает такими средствами. Впоследствии Даша Астафьева призналась, что она с любимым живет исключительно на ее деньги, ведь муж из-за уголовного дела нигде не работает.
Также в интервью программе "Звездный путь" Астафьева добавила, что раньше мужчин интересовали только ее деньги и не видела в этом ошибки.
"Девяносто процентов моих мужчин – это были... альфонсы. Сегодня я этого не могу скрывать. Но я сама в этом виновата, потому что, мне казалось, что я вот такая хорошая, так много работаю, мне же надо куда-то тратить эти деньги. Но сейчас я понимаю, какого масштаба эта ошибка ", – вспомнила певица.