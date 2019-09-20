34-летняя Даша Астафьева откровенно призналась, почему не может забеременеть

118 Читати новину українською
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram / @da_astafieva

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева, которая уже несколько лет встречается с бизнесменом Артемом Кимом, рассказала о том, что семейные проблемы не закончились и, несмотря на желание завести детей, пока забеременеть не может.

Об этом Даша рассказала в интервью "Звездный путь" на канале "Украина". Звезда признается, что из-за судебной тяжбы и проблем, связанных с Артемом Кимом (мужа обвиняли в хищении двадцати семи миллионов гривен из госбюджета), они до сих пор не сыграли свадьбу и не могут стать родителями. Главной причиной этого, по мнению Астафьевой, является стресс, нервное состояние и депрессия.

Читайте также: Джамала рассказала о желании иметь второго ребенка: подробности

Мы думаем, что свадьба будет. Это все же такое дело, оно не делается, когда у тебя есть какие-то проблемы. Наши семейные проблемы не закончились. Мне кажется, что даже наша семья не пополняется, потому что это состояние стресса, состояние ожидания чего-то страшного, он уже очень сморил меня и Артема,
– прокомментировала Даша.

Однако Даша Астафьева не скрывает того, что мечтает о материнстве и свадьбе. "Мне бы очень хотелось, чтобы наша семья стала больше, и это первое, чего мне хочется. Мне не хочется свадьбы, мне не хочется нарядов, мне хочется, чтобы наша семья стала больше, и чтобы проблемы закончились. Сейчас мне гораздо лучше, я поняла: если не возьму себя в руки – меня просто не будет", – объясняет 34-летняя артистка.

Даша Астаф'єва і Артем Кім
Даша Астафьева и Артем Ким

Что известно об уголовном деле бойфренда Даши Астафьевой?
Уже более 6 лет правоохранители расследуют дело с участием бизнесмена Артема Кима. В августе 2017 года детективы НАБУ совместно с САП провели его задержание. По данным следствия, Артем Ким, который является сыном бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Виссарион Ким, причастен к хищению 27 миллионов гривен из предприятий.

Именно такую ​​сумму впоследствии требовали судьи, как залог, однако Артем Ким отказался платить ее, заявив, что не обладает такими средствами. Впоследствии Даша Астафьева призналась, что она с любимым живет исключительно на ее деньги, ведь муж из-за уголовного дела нигде не работает.

Также в интервью программе "Звездный путь" Астафьева добавила, что раньше мужчин интересовали только ее деньги и не видела в этом ошибки.

"Девяносто процентов моих мужчин – это были... альфонсы. Сегодня я этого не могу скрывать. Но я сама в этом виновата, потому что, мне казалось, что я вот такая хорошая, так много работаю, мне же надо куда-то тратить эти деньги. Но сейчас я понимаю, какого масштаба эта ошибка ", – вспомнила певица.

 

 

blog_ava
Сайт покупки билетов на матч Украина – Португалия "упал" после первой минуты продаж
сегодня
1787
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы Дария Астафьева
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
сегодня 12:34 От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
196
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
сегодня 11:02 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
1778
День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви
19 сентября 18:59 День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви
Катерина Петренко 296
Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
19 сентября 11:34 Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
Юлія Ліпенцева 895
"Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
18 сентября 18:31 "Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
Наталя Сколоздра 233
Новости
Больше новостей
Залиште відгук