34-летняя Даша Астафьева откровенно призналась, почему не может забеременеть

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева, которая уже несколько лет встречается с бизнесменом Артемом Кимом, рассказала о том, что семейные проблемы не закончились и, несмотря на желание завести детей, пока забеременеть не может.

Об этом Даша рассказала в интервью "Звездный путь" на канале "Украина". Звезда признается, что из-за судебной тяжбы и проблем, связанных с Артемом Кимом (мужа обвиняли в хищении двадцати семи миллионов гривен из госбюджета), они до сих пор не сыграли свадьбу и не могут стать родителями. Главной причиной этого, по мнению Астафьевой, является стресс, нервное состояние и депрессия.

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Мы думаем, что свадьба будет. Это все же такое дело, оно не делается, когда у тебя есть какие-то проблемы. Наши семейные проблемы не закончились. Мне кажется, что даже наша семья не пополняется, потому что это состояние стресса, состояние ожидания чего-то страшного, он уже очень сморил меня и Артема,

– прокомментировала Даша.

Однако Даша Астафьева не скрывает того, что мечтает о материнстве и свадьбе. "Мне бы очень хотелось, чтобы наша семья стала больше, и это первое, чего мне хочется. Мне не хочется свадьбы, мне не хочется нарядов, мне хочется, чтобы наша семья стала больше, и чтобы проблемы закончились. Сейчас мне гораздо лучше, я поняла: если не возьму себя в руки – меня просто не будет", – объясняет 34-летняя артистка.



Даша Астафьева и Артем Ким

Что известно об уголовном деле бойфренда Даши Астафьевой?

Уже более 6 лет правоохранители расследуют дело с участием бизнесмена Артема Кима. В августе 2017 года детективы НАБУ совместно с САП провели его задержание. По данным следствия, Артем Ким, который является сыном бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Виссарион Ким, причастен к хищению 27 миллионов гривен из предприятий.



Именно такую ​​сумму впоследствии требовали судьи, как залог, однако Артем Ким отказался платить ее, заявив, что не обладает такими средствами. Впоследствии Даша Астафьева призналась, что она с любимым живет исключительно на ее деньги, ведь муж из-за уголовного дела нигде не работает.

Также в интервью программе "Звездный путь" Астафьева добавила, что раньше мужчин интересовали только ее деньги и не видела в этом ошибки.

"Девяносто процентов моих мужчин – это были... альфонсы. Сегодня я этого не могу скрывать. Но я сама в этом виновата, потому что, мне казалось, что я вот такая хорошая, так много работаю, мне же надо куда-то тратить эти деньги. Но сейчас я понимаю, какого масштаба эта ошибка ", – вспомнила певица.