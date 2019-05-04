35-летняя Анита Луценко похвасталась "бразильскими" ягодицами: фото и видео

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Анита Луценко
Анита Луценко / Instagram / @anitasporty

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко мотивирует своих фанатов в социальных сетях к занятиям спортом и правильному питанию. А одним из результатов такого образа жизни является спортивная фигура Аниты, которая вдохновляет женщин к тому, что никогда не поздно начать заниматься собой, становиться здоровее и менять жизнь к лучшему.

Новое фото Анита традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке молодая мама и фитнес-тренер позирует в обтекаемых лосинах, демонстрирующих ее упругие ягодицы.

"Собранность на тренировке и умение не остановиться в трудный момент переносится на жизнь! Никогда не сдавайся", – заявила в подписи Луценко.

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Аніта Луценко
Анита Луценко / Instagram / @anitasporty

Также Анита показала короткое видео, где выполняет упражнение на ягодицы. "4 подхода по 15 раз с весом! Ну вы помните: гантель, кот... и тут уже может выступать в роли нагрузки – ребенок", - добавила она.

Смотрите видео: как Анита Луценко выполняет упражнение на ягодицы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

В другом ролике Луценко показала, как выполнять упражнение "три в одном": на пресс, ягодицы и растяжку.

"На каждую ногу 15 повторений 3 подхода", – отметила тренер.

Смотрите видео от Аниты Луценко:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: LifeStyle 24
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