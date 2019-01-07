39-летняя певица Софи Эллис-Бекстор стала мамой в пятый раз: фото

Британская певица Софи Эллис-Бекстор стала мамой в пятый раз. Женщина родила мальчика от своего мужа бас-гитариста группы The Feeling Ричарда Джонса.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Софи родила пятого ребенка 7 января, которого назвали Микки Джонс. На снимке счастливый отец Ричард держит на руках новорожденного сына.

Он тут! Микки Джонс родился сегодня весом 3 килограмма 220 граммов, и он совершенно замечательный. Добро пожаловать в нашу причудливую семейку, милый мальчик. Мы так рады, что ты с нами,

– рассказала в подписи к фото певица.

Добавим, что супруги воспитывают еще четверо сыновей 14-летнего Санни, 9-летнего Кита Валентайна, 6-летнего Рэя Голидея Джонса и 3-летнего Джесси.