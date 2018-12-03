3 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 3 декабря
Что можно и нельзя делать 3 декабря / unsplash.com

3 декабря 2018 почитается память святого Прокла, который владел ораторским мастерством, что позволило ему проповедовать христианство. Прокл беспокоился об обездоленных и слабых, прославился многочисленными чудесами.

Также 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью и Всемирный день компьютерной графики.

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Именины 3 декабря празднуют: Анатолий, Анна, Григорий, Иосиф, Иван, Александр, Елена.

Народные приметы на 3 декабря:

– Если человек родится 3 декабря, то он будет наделен способностью мастерить.

– Снегирь поет 3 декабря, а сорока под стреху прячется – скоро будет метель.

Что можно делать 3 декабря

1. Сегодня святого Прокла просят защитить от всех бед и болезней.

2. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 3 декабря

1. Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.

2. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

Теги: LifeStyle Новости культуры Путешествия Традиции
Источник: 24 канал
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