3 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 декабря в народном календаре отмечают день святого Прокла, который владел ораторским мастерством, что позволило ему проповедовать христианство. Прокл беспокоился об обездоленных и слабых, прославился многочисленными чудесами.

Именины 3 декабря празднуют: Анатолий, Анна, Григорий, Иосиф, Александр, Елена.

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Народные приметы на 3 декабря

– Снегирь поет 3 декабря, а сорока под крышей прячется – ждите метель.

– Человек рожденный 3 декабря будет иметь способность мастерить.

Что можно делать 3 декабря

1. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам сегодня, они помогут вам в будущем.

2. В этот день святого Прокла просят защитить от всех бед и болезней.

Что нельзя делать 3 декабря

1. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

2. Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.