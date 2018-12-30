3 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

3 января 2019 года отмечают Петра, Прокопия и Ульяны. По народным приметам 3 января показывает погоду на сентябрь. Каким будет этот день – таким будет первый месяц осени.

В ночь со 2 на 3 января большое значение придавали снам и пытались их толковать. Если вам приснилась птица – ждите успеха в делах. Любая еда – бедности, вино – к успехам в романтических отношениях. Обниматься с кем-то – к разлуке, а видеть кровь во сне – ко встрече с дальними родственниками. Плохим знаком 3 января было увидеть во сне мыло, которое предвещает смерть.

Читайте также: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке

Именины сегодня празднуют: Михаил, Никита, Петр, Прокофий, Ульяна.

Народные приметы на 3 января:

– Если пауки прячутся – будет оттепель.

– Пауки плетут паутину – скоро наступит холод.

Народные приметы на 3 января

Что можно делать 3 января

1. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

2. Чтобы самостоятельно защититься от негатива на запястье надо завязать шелковую нить.

3. Выбросьте все старые вещи – таким образом вы распрощаетесь с прошлым и откроете путь в счастливое будущее.

4. Если начать заниматься новым делом в этот день – то оно будет успешным.

5. Уделите свое время медитациям и духовным практикам.

Что нельзя делать 3 января

1. В этот день никому нельзя желать здоровья и счастья, ведь по поверью, все произойдет с точностью до наоборот.

2. Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать, потому что можно получить болезнь связанную со слухом и зрением.

3. Запрещено в этот день давать любые обещания, поднимать с земли вещи, поскольку это приведет к потерям.