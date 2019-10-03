3 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 октября в народном календаре отмечают день Евстафия Римского - мученика, который был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне.
Именины сегодня отмечают: Олег, Михаил, Теодор, Тереза.
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Народные приметы на 3 октября
– Северный ветер 3 октября – вскоре придет холод.
– Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный – сильные ливни.
– Паутина 3 октября летает и туман стоит – осень будет теплой, а зима наступит нескоро.
– Много шишек на нижних ветвях елей – ждите ранних морозов.
– Если шишек больше вверху, то, согласно примет, холодным будет конец зимы.
Что можно делать 3 октября
1. Обездоленным и бедным людям нужно дать милостыню.
Что нельзя делать 3 октября
1. Сегодня нельзя идти в лес, потому что можно легко заблудиться.
Источник: LifeStyle 24
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