3 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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3 октября 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 3 октября / unsplash.com

3 октября в народном календаре отмечают день Евстафия Римского - мученика, который был военачальником при императоре Тите и императоре Траяне.

Именины сегодня отмечают: Олег, Михаил, Теодор, Тереза.

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Народные приметы на 3 октября

– Северный ветер 3 октября – вскоре придет холод.

– Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный – сильные ливни.

– Паутина 3 октября летает и туман стоит – осень будет теплой, а зима наступит нескоро.

– Много шишек на нижних ветвях елей – ждите ранних морозов.

– Если шишек больше вверху, то, согласно примет, холодным будет конец зимы.

Что можно делать 3 октября

1. Обездоленным и бедным людям нужно дать милостыню.

Что нельзя делать 3 октября

1. Сегодня нельзя идти в лес, потому что можно легко заблудиться.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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