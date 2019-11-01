40-летняя Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой в купальнике в Мексике: фото

134 Читати новину українською
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина уже вернулась из мексиканского отдыха в Украину. На своей странице в инстаграме знаменитость поразила поклонников снимком в бикини на пляже города Плайя дель Кармен.

Маша Ефросинина, которая отдыхала десять дней в Мексике с мужем Тимуром и дочерью Наной, поразила фанатов фотографией в черном купальнике.

Читайте также: Как две капли: Маша Ефросинина очаровала сеть снимком с дочерью

Известно, что 40-летняя артистка ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за своим питанием, поэтому она может похвастаться идеальной спортивной фигурой.

Однако звезда с юмором не скрывает того, что в Мексике она набрала два сантиметра в талии. Маша добавила, что с аппетитом ела мексиканские начос и даже однажды попробовала текилу.

Кроме того, Ефросинина вспомнила, как с ней некорректным способом пытался познакомиться латиноамериканский дедушка на пляже.

"Подкаты – 1 шт.: Мексиканский дедушка на пляже крикнул в мой адрес что-то типа "ух, и ж * па!". Притворилась, что не понимаю испанский", – вспомнила украинская телеведущая.

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

blog_ava
Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
сегодня
10522
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Маша Ефросинина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
сегодня 20:15 Куда пойти в Киеве в ноябре: афиша самых интересных событий
Уляна Журба 19
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
сегодня 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 896
Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
сегодня 11:10 Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
Юлія Девда 185
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
сегодня 09:53 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
80
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
сегодня 09:20 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 15069
Новости
Больше новостей
Залиште відгук