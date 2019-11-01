40-летняя Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой в купальнике в Мексике: фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина уже вернулась из мексиканского отдыха в Украину. На своей странице в инстаграме знаменитость поразила поклонников снимком в бикини на пляже города Плайя дель Кармен.

Маша Ефросинина, которая отдыхала десять дней в Мексике с мужем Тимуром и дочерью Наной, поразила фанатов фотографией в черном купальнике.

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Известно, что 40-летняя артистка ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за своим питанием, поэтому она может похвастаться идеальной спортивной фигурой.

Однако звезда с юмором не скрывает того, что в Мексике она набрала два сантиметра в талии. Маша добавила, что с аппетитом ела мексиканские начос и даже однажды попробовала текилу.

Кроме того, Ефросинина вспомнила, как с ней некорректным способом пытался познакомиться латиноамериканский дедушка на пляже.

"Подкаты – 1 шт.: Мексиканский дедушка на пляже крикнул в мой адрес что-то типа "ух, и ж * па!". Притворилась, что не понимаю испанский", – вспомнила украинская телеведущая.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina