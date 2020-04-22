41-летний актер Джошуа Джексон впервые стал отцом

Голливудский актер Джошуа Джексон в 41 год впервые стал отцом. Его жена, знаменитая модель Джоди Тернер-Смит, родила девочку.

Как сообщает издание People, информацию о родах подтвердил представитель супругов. Как для Джошуа Джексона, так и для Джоди Тернер-Смит это первый ребенок, поэтому в СМИ предполагают, что лицо новорожденной девочки поклонники пары увидят не скоро.

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О беременности модели стало известно после совместного выхода пары на красную дорожку. В ноябре 2019 года Джоди Тернер-Смит сопровождала возлюбленного на премьере фильма "Квин и Слим". Именно тогда журналисты заметили округлый живот избранницы Джошуа Джексона. Позже пара подтвердила все слухи.

Но это не все главные новости, которые произошли в жизни голливудского актера. Перед Новым годом Джошуа объявил, что женился на Джоди Тернер-Смит.