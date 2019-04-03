42-летняя Джессика Честейн удивила появлением в шортах на красной дорожке: фото

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Джессика Честейн
Джессика Честейн / Getty Images

Голливудская актриса и обладательница премии "Золотой глобус" Джессика Честейн стала гостьей светского мероприятия, которое проходило в Лос-Анджелесе во вторник, 2 апреля. Звезда удивила выбором наряда для красной дорожки, ведь поклонники привыкли видеть ее роскошных и элегантных платьях.

Звезда фильмов "Игра Молли" и "Опасная игра Слоун" в силу своей профессии является частой гостьей светских мероприятий. Обычно она выбирает изысканные платья или элегантные костюмы, однако для появления на презентации от Warner Bros., которая состоялась в Лос-Анджелесе накануне, актриса выбрала необычный для нее образ.

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На красной дорожке 42-летняя Джессика Честейн появилась в наряде, который сочетает в себе сразу несколько трендов 2019 года. Она надела ярко-красный вельветовый костюм, двубортный пиджак, который был в размере oversize, дополнив его эффектными разноцветными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Однако больше всего внимания привлек "низ" костюма. Стильный пиджак дополняли не широкие брюки или юбка-карандаш, а короткие шорты, под которыми не было колготок. Смелый ход от Джессики Честейн оценили все гости мероприятия и заядлые поклонники.

Джессіка Честейн
Джессика Честейн / Getty Images

Джессіка Честейн
Джессика Честейн / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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