44-летняя Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в купальнике: фото

Украинская певица Наталья Могилевская, которая 2 августа отметила свое 44-летие, показала яркое фото с отдыха в Кемере, Турция.

Наталья Могилевская отметила, что ей до сих пор приятно получать поздравления с днем рождения. На своей странице в Instagram звезда поделилась ярким снимком на газоне среди струй воды.

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На фото певица позирует в закрытом черном купальнике так, будто танцует. Звезда в публикации обозначила турецкий отель, где она остановилась и празднует 44-летие.

"Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам. Буду делиться материалами", – написала Наталья.



Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская откровенно признавалась, что обожает танцевать. Певица поделилась с поклонниками впечатлениями от первого занятия классическим балетом.

Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу. Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носок, делать ровную спинку – очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это дает на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас!

– отметила артистка.



Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya