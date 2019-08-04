44-летняя Наталья Могилевская похвасталась стройной фигурой в купальнике: фото

1805 Читати новину українською
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская, которая 2 августа отметила свое 44-летие, показала яркое фото с отдыха в Кемере, Турция.

Наталья Могилевская отметила, что ей до сих пор приятно получать поздравления с днем рождения. На своей странице в Instagram звезда поделилась ярким снимком на газоне среди струй воды.

Читайте также: Наталье Могилевской – 44: Топ-5 малоизвестных фактов о певице

На фото певица позирует в закрытом черном купальнике так, будто танцует. Звезда в публикации обозначила турецкий отель, где она остановилась и празднует 44-летие.

"Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам. Буду делиться материалами", – написала Наталья.

Наталя Могилевська
Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская откровенно признавалась, что обожает танцевать. Певица поделилась с поклонниками впечатлениями от первого занятия классическим балетом.

Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу. Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носок, делать ровную спинку – очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это дает на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас!
– отметила артистка.

Наталя Могилевська
Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

blog_ava
Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
сегодня
837
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Наталия Могилевская
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что, если вашим психологом может быть ... кот?
8 августа 20:29 Что, если вашим психологом может быть ... кот?
14
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
8 августа 18:04 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1646
Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
8 августа 15:02 Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
Альона Захарова 434
К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
8 августа 11:02 К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
902
"Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
7 августа 18:36 "Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
Юлія Ліпенцева 359
Новости
Больше новостей
Залиште відгук