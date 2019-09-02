44-летняя Шарлиз Терон похвасталась стройной фигурой в купальнике: фото
Голливудская актриса Шарлиз Терон потрясла поклонников в социальных сетях снимком в купальнике, на котором звезда продемонстрировала идеальную фигуру.
На своей странице в Instagram Шарлиз Терон показала, как отдыхает на яхте у берегов Хорватии.
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На новом фото звезда запечатлена во время прыжка в воду в белом купальнике с завязками. Знаменитость продемонстрировала, что она в прекрасной физической форме, засветив спортивную фигуру.
"Задница на уровне неба, и ей там комфортно" – в шутку добавила в подписи Шарлиз.
Шарлиз Терон / Instagram / @charlizeafrica
44-летняя Шарлиз Терон не скрывает секретов своего роскошного вида. По ее словам, помогают сохранять параметры регулярные тренировки и правильное питание. Среди всех видов спорта, которые звезда испробовала, актриса любит именно пилатес.
Шарлиз Терон / Getty Images