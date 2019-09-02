44-летняя Шарлиз Терон похвасталась стройной фигурой в купальнике: фото

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Шарлиз Терон
Шарлиз Терон / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Шарлиз Терон потрясла поклонников в социальных сетях снимком в купальнике, на котором звезда продемонстрировала идеальную фигуру.

На своей странице в Instagram Шарлиз Терон показала, как отдыхает на яхте у берегов Хорватии.

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На новом фото звезда запечатлена во время прыжка в воду в белом купальнике с завязками. Знаменитость продемонстрировала, что она в прекрасной физической форме, засветив спортивную фигуру.

"Задница на уровне неба, и ей там комфортно" –  в шутку добавила в подписи Шарлиз.

Шарліз Терон
Шарлиз Терон / Instagram / @charlizeafrica

44-летняя Шарлиз Терон не скрывает секретов своего роскошного вида. По ее словам, помогают сохранять параметры регулярные тренировки и правильное питание. Среди всех видов спорта, которые звезда испробовала, актриса любит именно пилатес.

Шарліз Терон
Шарлиз Терон / Getty Images

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Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Шарлиз Терон
Источник: LifeStyle 24
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