48-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним Лиамом Пейном, – СМИ

В понедельник, 28 января, западные репортеры заметили 48-летнюю британскую супермодель Наоми Кэмпбелл и 25-летнего певца Лиама Пейна в одном из лондонских клубов. Звезды посетили вместе концерт нигерийского певца Davido.

Сеть взорвали слухи о возможном романе между Наоми Кэмпбелл и британским певцом Лиамом Пейном. Звезды вдвоем сходили на концерт Davido Adeleke, который состоялся в лондонском клубе О2. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Пара не хотела попадать в объективы папарацци и на глаза публике, поэтому покинула светское мероприятие через запасной выход. Однако, когда они заходили в помещение, репортерам удалось сделать несколько фото. Наоми, со своей новой прической, прошла мимо с наклоненной головой, а парень шел позади нее, не скрывая своего лица.



Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн / Getty Images

Стоит добавить, что Лиам также писал нежные комментарии под снимками Наоми, дополняя их страстными "эмоджи".



Скриншот из Instagram / @naomi