48-летняя Наоми Кэмпбелл закрутила роман с 25-летним Лиамом Пейном, – СМИ

84 Читати новину українською
Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн
Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн / Коллаж: 24 канал

В понедельник, 28 января, западные репортеры заметили 48-летнюю британскую супермодель Наоми Кэмпбелл и 25-летнего певца Лиама Пейна в одном из лондонских клубов. Звезды посетили вместе концерт нигерийского певца Davido.

Сеть взорвали слухи о возможном романе между Наоми Кэмпбелл и британским певцом Лиамом Пейном. Звезды вдвоем сходили на концерт Davido Adeleke, который состоялся в лондонском клубе О2. Об этом сообщает The Daily Mail.

Читайте также: Роковая Наоми Кэмпбелл украсила обложку глянца: фото

Пара не хотела попадать в объективы папарацци и на глаза публике, поэтому покинула светское мероприятие через запасной выход. Однако, когда они заходили в помещение, репортерам удалось сделать несколько фото. Наоми, со своей новой прической, прошла мимо с наклоненной головой, а парень шел позади нее, не скрывая своего лица.

Наомі Кембпелл закрутила роман з 25-річним співаком
Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн / Getty Images

Стоит добавить, что Лиам также писал нежные комментарии под снимками Наоми, дополняя их страстными "эмоджи".

Ліам Пейн Наомі Кемпбелл
Скриншот из Instagram / @naomi

Теги: LifeStyle Мода Наоми Кэмпбелл Звездные романы
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
сегодня 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 25305
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
29 января 14:00 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 280
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
29 января 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 215
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
798
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 560
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 693
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук