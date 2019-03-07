49-летняя Дженнифер Лопес показала рельефный пресс в сексуальной съемке

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Голливудская актриса и бизнесвумен, несмотря на занятость в различных отраслях, является еще и настоящей фанаткой спорта. Поэтому Дженнифер Лопес создала собственную коллекцию спортивной одежды, для рекламной кампании которой решила позировать сама, выбрав себе сексуальный образ.

Недавно бойфренд Дженнифер Лопес поделился с поклонниками их видео тренировками из спортзала. На роликах заметно, как актриса упорно работает над своей фигурой, поэтому она смело делится откровенными снимками с фанатами. Так, анонс новой сексуальной фотосессии Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram.

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Знаменитость позировала перед камерой в коротком топе, который напоминает бюстгальтер, и в спортивных лосинах. Откровенный наряд позволил ее сторонникам увидеть ее стройный животик и еще раз убедиться в стройности актрисы. Что интересно, Горячая съемка, в которой участвовала Дженнифер Лопес, состоялась для ее новой коллекции, которую она создала вместе с брендом Niyama Sol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото из Instagram

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Голливуд Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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