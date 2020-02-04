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4 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 4 февраля / unsplash.com

4 февраля в народе отмечают память святого Тимофея. В юные годы он стал свидетелем чудесного исцеления апостола Павла, ослепшего от неверия во Христа. Люди верят, что этот день является одним из самых холодных в году.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Ефим, Иосиф, Макар, Тимофей.

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Народные приметы на 4 февраля

– На Тимофея лежит много снега – к хорошему урожаю зерновых.

– Сильный снегопад предвещает хороший урожай летом и осенью.

– Если началась метель, то по примете, такая погода продлится еще неделю.

– Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими.

– Если днем светит солнце – ждите весну раньше.

Что можно делать 4 февраля

​1. Если на Тимофея начать лечить грыжу, то недуг удастся быстро побороть.

Что нельзя делать 4 февраля

1. Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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