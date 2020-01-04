4 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 января отмечают день святой Анастасии, которая является покровительницей беременных женщин. Какая погода будет в этот день, таким будет и октябрь. Людям, которые родились 4 января рекомендуется носить талисман с яшмой, поскольку он предохраняет от злых сил.

Если вам в ночь с 3 на 4 января ничего не приснилось – это хороший знак. Ведь в эту ночь людям снятся плохие сны, которые предвещают несчастье.

Именины сегодня отмечают: Анастасия, Федор.

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Народные приметы на 4 января

– Если облака против ветра плывут, то скоро будет снегопад.



Приметы и традиции на 4 января

Что можно делать 4 января

1. Беременным женщинам надо помолиться святой Анастасии и попросить легких родов.

2. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

Что нельзя делать 4 января

1. Женщинам, которые ожидают рождения ребенка, шить в этот день нельзя.

2. В этот день нельзя бить животных, ведь после этого у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

3. По поверью, если ходить 4 января по комнате босиком, то можно навлечь беду своему родственнику.

2. На Анастасии нельзя прокалывать уши, потому что они будут долго заживать.