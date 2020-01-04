4 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 января отмечают день святой Анастасии, которая является покровительницей беременных женщин. Какая погода будет в этот день, таким будет и октябрь. Людям, которые родились 4 января рекомендуется носить талисман с яшмой, поскольку он предохраняет от злых сил.
Если вам в ночь с 3 на 4 января ничего не приснилось – это хороший знак. Ведь в эту ночь людям снятся плохие сны, которые предвещают несчастье.
Именины сегодня отмечают: Анастасия, Федор.
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Народные приметы на 4 января
– Если облака против ветра плывут, то скоро будет снегопад.
Приметы и традиции на 4 января
Что можно делать 4 января
1. Беременным женщинам надо помолиться святой Анастасии и попросить легких родов.
2. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.
Что нельзя делать 4 января
1. Женщинам, которые ожидают рождения ребенка, шить в этот день нельзя.
2. В этот день нельзя бить животных, ведь после этого у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
3. По поверью, если ходить 4 января по комнате босиком, то можно навлечь беду своему родственнику.
2. На Анастасии нельзя прокалывать уши, потому что они будут долго заживать.