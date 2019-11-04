4 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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4 ноября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 4 ноября / LifeStyle 24

4 ноября чествуют День Казанской Божьей Матери. Этот праздник отмечают дважды в год: летом 21 июля и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу и способна творить чудеса.

По поверью, Казанская икона Божьей Матери исцеляет от разных болезней, а некоторым людям возвращалось утраченное зрение. Также она помогала преодолеть вражду между друзьями и освободить страну от врагов. Казанская Божья Матерь – покровительница семьи, поэтому ее образ дарят при венчании и крещении детей.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Григорий, Елизавета, Захар, Иван, Константин, Николай, Павел, Федор.

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Народные приметы в День Казанской Божьей Матери

– Какой погода будет в этот день, такой и будет зима.

– Если целый день будет ясно – к похолоданию.

Что можно делать 4 ноября

1. В этот день можно жениться и не переживать за будущее. Пара, которая соединит свои судьбы в этот день – всегда будет счастливой. Этот день считается одним из самых удачных для заключения брака.

2. Если вам нужна помощь во многих жизненных делах – молитва поможет преодолеть все невзгоды и найти правильное решение в сложных ситуациях.

3. Поставить образок Казанской Божьей Матери у кроватки ребенка. Богородица будет ухаживать за ребенком и оберегать его от беды.

Что нельзя делать 4 ноября

1. Если вы строите дом, рекомендуется в этот день завершить строительство.

2. Отправляться в дальнюю дорогу, лучше провести день дома с друзьями и близкими.

3. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Традиции
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