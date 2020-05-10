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5 голливудских мамочек с потрясающей фигурой: фото 18+

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Самые соблазнительные мамы Голливуда
Самые соблазнительные мамы Голливуда / LifeStyle 24

Многие убеждены, что после родов вернуть стройную фигуру фактически невозможно. Однако героини нашей подборки стали ярким примером обратного. Эти актрисы не только воспитывают нескольких детей, но и охотно щеголяют своим телом в провокационных фотосессиях.

Во второе воскресенье мая весь мир отмечает День матери. Журналисты LifeStyle 24 не обошли вниманием этот праздник и решили показать, как успешные мамы сочетают материнство с карьерой и выглядят при этом просто великолепно.

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Меган Фокс

В эту голливудскую красавицу влюблены миллионы мужчин по всему миру. Однако мало кто знает, что Меган Фокс является не только успешной актрисой, но и мамой троих детей. Совместно с Брайаном Остином Грином она воспитывает 7-летнего Ноа, 6-летнего Ренсона и 3-летнего Джорни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

Несмотря на материнство и трудности с мужем, о которых недавно говорили в западных СМИ, Меган Фокс охотно развивает свою линию белья. Как и большинство звездных дизайнеров, актриса примеряет собственные изделия и делает эротические снимки, которые будоражат сеть. На кадрах Меган демонстрирует стройную фигуру, которую ей удалось с легкостью вернуть после трех родов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

Кроме того, Меган Фокс продолжает сотрудничать с легендарными брендами, для рекламных кампаний которых примеряет сексуальные образы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

Кейт Бекинсейл

А эта голливудская мама воспитывает единственную дочь Лили Мо. Девочка появилась на свет 21 год назад, когда Кейт Бекинсейл имела бурный роман с комедийным актером Майклом Шином. Однако построить прочные отношения с ним звезда не смогла и после родов сама воспитывала дочь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений lily sheen (@lily_sheen)

Материнство никак не повлияло на ее актерскую карьеру. Кейт Бекинсейл снялась в десятках успешных кинолент и часто на съемочную площадку брала свою дочь.

Теперь же голливудская мама активно ведет свой блог в инстаграме, где миллионы поклонников могли бы усомниться, что у нее есть ребенок. А все потому, что фигура Кейт Бекинсейл – безупречна. Поэтому звезда и соглашается на провокационные съемки для глянца или эротические обыденные кадры.

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Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес за время своей карьеры уже стала своеобразным эталоном женственности, безупречного стиля и сексуальности. Но все эти амплуа она мастерски сочетает с материнством. Джей Ло воспитывает 12-летних двойняшек Эмми и Максимилиана, которые не дают звездной мамочке скучать. Дети часто ездят с ней в турне и активно проводят время на досуге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

В то же время Дженнифер Лопес не отказывается демонстрировать свою сексуальность и безупречное тело в провокационных съемках. Даже для запуска своей дизайнерской линии обуви артистка предстала в роскошных бельевых комплектах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Галь Гадот

"Чудо-женщина" Галь Гадот не только на экране показывает свою неотразимость. Израильская актриса охотно вспоминает свое модельное прошлое, примеряя для модных глянцев достаточно откровенные образы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Wonder Woman (@wonderwomanfilm)

Но пока звездная мама находится на съемках, дома ее ждут двое детей. Гадот с бизнесменом Яроном Версано воспитывает 8-летнюю Альму и 3-летнюю Майю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

Элизабет Хёрли

Не забывает о модельном прошлом и Элизабет Хёрли. Эта голливудская красавица и в 54 года имеет непревзойденный вид, что часто любит демонстрировать в сети. 

В одном из интервью Элизабет призналась, что не видит ничего плохого в том, чтобы показывать свое тело в купальниках. К тому же, автором большинства кадров является ее 18-летний сын Дэмиан. 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Дженнифер Лопес Меган Фокс Голливуд Кино
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