5 голливудских мамочек с потрясающей фигурой: фото 18+

Многие убеждены, что после родов вернуть стройную фигуру фактически невозможно. Однако героини нашей подборки стали ярким примером обратного. Эти актрисы не только воспитывают нескольких детей, но и охотно щеголяют своим телом в провокационных фотосессиях.

Во второе воскресенье мая весь мир отмечает День матери. Журналисты LifeStyle 24 не обошли вниманием этот праздник и решили показать, как успешные мамы сочетают материнство с карьерой и выглядят при этом просто великолепно.

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Меган Фокс

В эту голливудскую красавицу влюблены миллионы мужчин по всему миру. Однако мало кто знает, что Меган Фокс является не только успешной актрисой, но и мамой троих детей. Совместно с Брайаном Остином Грином она воспитывает 7-летнего Ноа, 6-летнего Ренсона и 3-летнего Джорни.

Несмотря на материнство и трудности с мужем, о которых недавно говорили в западных СМИ, Меган Фокс охотно развивает свою линию белья. Как и большинство звездных дизайнеров, актриса примеряет собственные изделия и делает эротические снимки, которые будоражат сеть. На кадрах Меган демонстрирует стройную фигуру, которую ей удалось с легкостью вернуть после трех родов.

Кроме того, Меган Фокс продолжает сотрудничать с легендарными брендами, для рекламных кампаний которых примеряет сексуальные образы.

Кейт Бекинсейл

А эта голливудская мама воспитывает единственную дочь Лили Мо. Девочка появилась на свет 21 год назад, когда Кейт Бекинсейл имела бурный роман с комедийным актером Майклом Шином. Однако построить прочные отношения с ним звезда не смогла и после родов сама воспитывала дочь.

Материнство никак не повлияло на ее актерскую карьеру. Кейт Бекинсейл снялась в десятках успешных кинолент и часто на съемочную площадку брала свою дочь.

Теперь же голливудская мама активно ведет свой блог в инстаграме, где миллионы поклонников могли бы усомниться, что у нее есть ребенок. А все потому, что фигура Кейт Бекинсейл – безупречна. Поэтому звезда и соглашается на провокационные съемки для глянца или эротические обыденные кадры.

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Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес за время своей карьеры уже стала своеобразным эталоном женственности, безупречного стиля и сексуальности. Но все эти амплуа она мастерски сочетает с материнством. Джей Ло воспитывает 12-летних двойняшек Эмми и Максимилиана, которые не дают звездной мамочке скучать. Дети часто ездят с ней в турне и активно проводят время на досуге.

В то же время Дженнифер Лопес не отказывается демонстрировать свою сексуальность и безупречное тело в провокационных съемках. Даже для запуска своей дизайнерской линии обуви артистка предстала в роскошных бельевых комплектах.

Галь Гадот

"Чудо-женщина" Галь Гадот не только на экране показывает свою неотразимость. Израильская актриса охотно вспоминает свое модельное прошлое, примеряя для модных глянцев достаточно откровенные образы.

Но пока звездная мама находится на съемках, дома ее ждут двое детей. Гадот с бизнесменом Яроном Версано воспитывает 8-летнюю Альму и 3-летнюю Майю.

Элизабет Хёрли

Не забывает о модельном прошлом и Элизабет Хёрли. Эта голливудская красавица и в 54 года имеет непревзойденный вид, что часто любит демонстрировать в сети.

В одном из интервью Элизабет призналась, что не видит ничего плохого в том, чтобы показывать свое тело в купальниках. К тому же, автором большинства кадров является ее 18-летний сын Дэмиан.