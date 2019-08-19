50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась упругими ягодицами: пикантное фото

Певица Дженнифер Лопес продолжает поражать армию поклонников своим внешним видом. Женщина, которая имеет насыщенный график тренировок в спортзале, правильный режим питания и здоровый образ жизни, действительно поражает красотой и молодостью в 50 лет.

Новое фото, которое стало очередным подтверждением идеальной фигуры, Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии певица позирует в сплошном бордовом купальнике с глубоким декольте и соблазнительно открытой спиной.

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Джей Ло снялась на сетке над водой и намекнула в подписи, что наслаждается летним отдыхом. В течение суток снимок собрал более 1,8 миллиона предпочтений и тысячи комплиментов в комментариях: "Я не вижу здесь 50 лет", "50 никогда не выглядели лучше, чем это", "Королева".



Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo



​Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Трогательным фото с Джей Ло поделился ее жених Алекс Родригес. На снимке влюбленные сидят в удобной одежде с кружками в руках возле пруда.

"Счастливой субботы", – добавил в подписи бейсболист.



​Дженнифер Лопес / Instagram / @arod