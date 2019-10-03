50-летняя Дженнифер Лопес поразила идеальной фигурой в красном платье: фото

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес начала сниматься в новой романтической комедии, которая называется Marry Me ("Женись на мне"). Папарацци уже сфотографировали звезду на съемочной площадке в очень эффектном образе.

В этом году Дженнифер Лопес презентовала ленту Hustlers ("Стриптизерши"), в которой сыграла главную героиню Рамону. Фильм потряс кадрами, на которых 50-летняя знаменитость с роскошной фигурой танцует на пилоне и снимается в откровенных образах. Сейчас актриса начала работу над следующим фильмом – Marry Me.

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Джей Ло уже попала в объективы папарацци в горячем образе – красное облегающее платье выглядело очень эффектно на певице, а босоножки на высоких каблуках в тон с прозрачными вставками сделали ее look еще более сексапильным.

Добавим, что роскошное платье из коллекции Alex Perry стоит около 2700 долларов. Также стилисты сделали актрисе каре с ровной укладкой и макияж с акцентом на глазах.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Кроме того, в ленте снимается колумбийский певец Maluma и американский актер Оуэн Уилсон, который играет учителя математики. В сюжете Marry Me главная героиня поп-певица (Джей Ло) узнает об измене своего жениха (Maluma) и разрывает отношения перед свадьбой. Женщина решает выбрать незнакомца (Уилсон) во время своего концерта и выйти замуж за него.

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Премьера киноленты ожидается в 2020 году.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Голливуд LifeStyle Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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