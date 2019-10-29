50 оттенков терракоты: Амаль Клуни продемонстрировала идеальный осенний образ

Амаль Клуни негласно называют иконой стиля среди жен известных голливудских актеров, а также среди специалистов юриспруденции. Ведь ее стиль соответствует нормам дресс-кода ее профессии, а также всегда создан согласно трендам нового сезона.

Новый неофициальный выход Амаль Клуни очаровал ее поклонников больше всего, ведь она идеально сдержала свой в определенной степени консервативный стиль, разбавив образ трендовыми деталями.

Читайте также: Королевская классика и голливудский шик: Энистон и Уизерспун пришли на премьеру своего шоу

Продуманный до мелочей образ жена Джорджа Клуни засветила на днях на одной из улиц Нью-Йорка. На ней был терракотовый total look, разбавленный деталями, которые только дополнили ее образ.

41-летняя стройная Амаль Клуни надела темно-оранжевую шелковую юбку длины миди, в которую заправила на несколько тонов более яркую футболку. В руке известный юрист несла массивную замшевую сумку в подобных тонах, а образ довершила золотыми туфлями-лодочками со змеиным принтом и бежевым тренчем, который накинула на руку.



Амаль Клуни / The Daily Mail

Стоит добавить, что терракотовый цвет стал цветом осени-2019. На днях в костюме такого цвета на публике появилась Эмилия Кларк.