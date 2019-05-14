51-летняя Памела Андерсон украсила глянец сексуальными фото

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Памела Андерсон снялась для Vogue Czechoslovakia
Памела Андерсон снялась для Vogue Czechoslovakia / Instagram / @vogueczechoslovakia

Кажется, 51-летняя актриса и модель Памела Андерсон активно возобновляет свою карьеру. После творческого затишья звезда уже второй раз за месяц украсила модный глянец сексуальными фото.

Как известно, в конце апреля 2019 года сеть заполонили результаты горячей фотосессии Памелы Андерсон для журнала Intimately Magazine. В глянце пышногрудая модель позировала со своим бойфрендом – 33-летним французским футболистом Адилем Рами. Фотосессию Памела сделала в своем стиле, добавив сексуальности в нарядах и позах.

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Но не прошло и месяца, как знаменитую американку пригласили украсить Vogue Czechoslovakia. Памела Андерсон приняла предложение и появилась на обложке июньского номера глянца. Несколько горячих кадров со съемки уже появились в сети.

На одной из фотографий 51-летняя Памела Андерсон примерила образ горячей кошки. Модель устроилась на скале в приталенной одежде и сексуально смотрела в камеру. Кроме этого, американка красовалась в прозрачном шифоновом топе черного цвета, из-под которого виднелась светлое нижнее белье и стройная талия Памелы Андерсон.

Но, пожалуй, самой сексуальной из серии фото для Vogue было позирование модели в бассейне. Памела Андерсон показала свои упругие ягодицы, находясь в воде, что выглядело очень игриво.

Пока неизвестно, какую из трех обложек выберут редакторы Vogue Czechoslovakia, однако горячие кадры уже вызвали ожесточенное обсуждение. Пользователи сети не только засыпали комплиментами модель, но и обдумывают, что может означать загадочная надпись на каждом снимке – "Кто хочет убить Памелу Андерсон?" Интригу авторы проекта раскроют в новом выпуске Vogue Czechoslovakia.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Памела Андерсон
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