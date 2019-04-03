51-летняя Селин Дион стала новым лицом L'Oreal Paris и впервые прокомментировала свою худобу

Знаменитая канадская певица, более известная как исполнительница культовой песни из фильма "Титаник", стала амбасадором (представителем) французского бренда L'Oreal Paris. Для Селин Дион это первый контракт с бьюти брендом, однако со съемкой для рекламной кампании она справилась на отлично.

Французская косметическая компания L'Oreal Paris начала новый проект, в котором принимают участие знаменитые женщины, которым за 50. Авторы идеи уже провели съемки с 58-летней Джулианн Мур, 81-летней Джейной Фонда, а также с 60-летней Энди Макдавел. Однако самым неожиданным из сотрудничеств оказалась коллаборация с Селин Дион. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

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Для канадской поп-дивы контракт с L'Oreal Paris оказался первым опытом кооперации с косметическим брендом. Знаменитость дебютирует в бьюти-отрасли в рекламе новой краски для волос Excellence Hair Color. Маркетинговая кампания начнется уже в апреле этого года.

Я удивлена! Не думала, что это когда-нибудь случится, тем более в 51 год. Когда думаешь, что все закончилось, все начинается. Я еще никогда не чувствовала себя такой красивой, сильной и уверенной в себе,

– прокомментировала сотрудничество с L'Oreal Paris Селин Дион.



Селин Дион / Instagram / @celinedion

Также после нового назначения певица дала интервью иностранному изданию People, в котором рассказала о свое худобе. Поскольку после появления знаменитости на Неделе моды в Париже, ее излишнюю стройность не обсуждал разве что ленивый, она вынуждена была это прокомментировать.

Танцы всегда были частью моей ДНК. Я занимаюсь ими четыре раза в неделю. Люди говорят обо мне: "Она так похудела". Да, это действительно так. Но я много работаю, поэтому потеря веса неизбежна, – призналась Селин Дион.