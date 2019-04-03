51-летняя Селин Дион стала новым лицом L'Oreal Paris и впервые прокомментировала свою худобу

14 Читати новину українською
Селин Дион
Селин Дион / people.com

Знаменитая канадская певица, более известная как исполнительница культовой песни из фильма "Титаник", стала амбасадором (представителем) французского бренда L'Oreal Paris. Для Селин Дион это первый контракт с бьюти брендом, однако со съемкой для рекламной кампании она справилась на отлично.

Французская косметическая компания L'Oreal Paris начала новый проект, в котором принимают участие знаменитые женщины, которым за 50. Авторы идеи уже провели съемки с 58-летней Джулианн Мур, 81-летней Джейной Фонда, а также с 60-летней Энди Макдавел. Однако самым неожиданным из сотрудничеств оказалась коллаборация с Селин Дион. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Читайте также: Селин Дион проводит время с танцовщиком, моложе ее на 16 лет: фотофакт

Для канадской поп-дивы контракт с L'Oreal Paris оказался первым опытом кооперации с косметическим брендом. Знаменитость дебютирует в бьюти-отрасли в рекламе новой краски для волос Excellence Hair Color. Маркетинговая кампания начнется уже в апреле этого года.

Я удивлена! Не думала, что это когда-нибудь случится, тем более в 51 год. Когда думаешь, что все закончилось, все начинается. Я еще никогда не чувствовала себя такой красивой, сильной и уверенной в себе,
– прокомментировала сотрудничество с L'Oreal Paris Селин Дион.

Селін Діон
Селин Дион / Instagram / @celinedion

Также после нового назначения певица дала интервью иностранному изданию People, в котором рассказала о свое худобе. Поскольку после появления знаменитости на Неделе моды в Париже, ее излишнюю стройность не обсуждал разве что ленивый, она вынуждена была это прокомментировать.

Танцы всегда были частью моей ДНК. Я занимаюсь ими четыре раза в неделю. Люди говорят обо мне: "Она так похудела". Да, это действительно так. Но я много работаю, поэтому потеря веса неизбежна, – призналась Селин Дион.

blog_ava
Глава нацбезопасности Польши отреагировал на результаты первого тура выборов президента Украины
сегодня
1050
Теги: Музыка LifeStyle Красота
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
сегодня 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 405
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
976
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
1 апреля 14:17 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
284
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
1 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 3847
Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
31 марта 19:11 Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
5171
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук