52-летняя Синди Кроуфорд обнажилась для пикантного фото

Американская супермодель Синди Кроуфорд удивила поклонников в социальных сетях соблазнительным черно-белым снимком. Знаменитость снялась в эротической фотосессии для книги известного фотографа Рассела Джеймса.

Новое фото Синди опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, Кроуфорд обнажилась ради фотосессии для книги "Angels in the Desert" Рассела Джеймса, в которой показали соблазнительные фото моделей.

Снялась в естественных условиях. Поздравляю с открытием "Ангелов в пустыне" и новой книгой, Рассел!",

– написала звезда.

Что интересно, кроме Синди, в книге уже снялись Белла Хадид и Адриана Лима.