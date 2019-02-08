52-летняя Синди Кроуфорд обнажилась для пикантного фото

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Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд / www.gettyimages.com

Американская супермодель Синди Кроуфорд удивила поклонников в социальных сетях соблазнительным черно-белым снимком. Знаменитость снялась в эротической фотосессии для книги известного фотографа Рассела Джеймса.

Новое фото Синди опубликовала на своей странице в Instagram.

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Так, Кроуфорд обнажилась ради фотосессии для книги "Angels in the Desert" Рассела Джеймса, в которой показали соблазнительные фото моделей.

Снялась в естественных условиях. Поздравляю с открытием "Ангелов в пустыне" и новой книгой, Рассел!",
– написала звезда.

Что интересно, кроме Синди, в книге уже снялись Белла Хадид и Адриана Лима.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Russell James (@russelljames)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excited to arrive in Palm Springs for a sneak peak of final preparations at @imagogalleries for their spring opening. Select works from my new Angels collection and an amazing highlight, incredibly cool presentation of ONLY photographs of @cindycrawford by the masters like #irvingpenn #helmutnewton and #herbritts. Looking forward to the official opening next month. The show features @cindycrawford @kendalljenner @officialelaineirwin @sarasampaio @alessandraambrosio and many others. Any inquiries regarding the ANGELS LIMITED EDITION BOOK please visit www.angelsbyrusselljames.com or email [email protected] Will make a full announcement here when it the show is officially open. A great weekend ahead to all!

Допис, поширений Russell James (@russelljames)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Эротика Синди Кроуфорд
Источник: LifeStyle 24
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