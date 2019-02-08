52-летняя Синди Кроуфорд обнажилась для пикантного фото
Американская супермодель Синди Кроуфорд удивила поклонников в социальных сетях соблазнительным черно-белым снимком. Знаменитость снялась в эротической фотосессии для книги известного фотографа Рассела Джеймса.
Новое фото Синди опубликовала на своей странице в Instagram.
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Так, Кроуфорд обнажилась ради фотосессии для книги "Angels in the Desert" Рассела Джеймса, в которой показали соблазнительные фото моделей.
Снялась в естественных условиях. Поздравляю с открытием "Ангелов в пустыне" и новой книгой, Рассел!",
– написала звезда.
Что интересно, кроме Синди, в книге уже снялись Белла Хадид и Адриана Лима.
Источник: LifeStyle 24
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