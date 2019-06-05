53-летняя Элизабет Херли похвасталась стройными ногами в летнем платье: фото

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Элизабет Херли
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

Британская актриса Элизабет Херли, которая поражает своим роскошным внешним видом в 53 года, показала первые летние фотографии.

Новые снимки Элизабет опубликовала на своей странице в Instagram.

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Знаменитость показала фото, на котором она позирует на траве посреди парка. Херли одела платье-миди на запах с открытыми плечами и ярким принтом с фруктами.

Британка не упустила возможность похвастаться стройными и загорелыми ногами. Дополнили ее образ распущенные волосы и солнцезащитные очки.

"Английское лето", – подписала Херли снимок, который набрал более 80 тысяч лайков.

Елізабет Херлі
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

Елізабет Херлі
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

Накануне Элизабет Херли показала соблазнительное фото в купальнике с леопардовым принтом собственного бренда с золотистым кольцом на бюстгальтере.

"Любимый бикини в этом сезоне", – подписала снимок звезда.

Елізабет Херлі
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

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Теги: LifeStyle Великобритания Мода
Источник: LifeStyle 24
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