53-летняя Сальма Хайек похвасталась соблазнительными формами на красной дорожке LACMA Art + Film

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Сальма Хайек
Сальма Хайек / www.gettyimages.com

Популярная актриса Сальма Хайек стала гостьей благотворительного фестиваля LACMA Art + Film, который прошел 2 ноября в Лос-Анджелесе. Компанию знаменитости составил ее муж Франсуа Анри-Пино.

Сальма Хайек для мероприятия выбрала смелое облегающее платье, в который раз продемонстрировав, что женщина может выглядеть великолепно и обольстительно в любом возрасте.

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За организацию фестиваля LACMA Art + Film в 2019 году отвечал модный дом Gucci. Добавим, что благотворительный вечер направлен на поддержку американских музеев.

На событии собрались многие знаменитости, среди которых Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, Наоми Кэмпбелл, Сиенна Миллер, Билли Айлиш, Киану Ривз и другие. Неожиданным после новости о рождении сына был выход певца Рики Мартина с любимым.

Сальма Хайек выбрала для звездной дорожки роскошное сверкающее платье бледно-розового оттенка, которое дополнила черной сумкой и босоножками на очень высоких каблуках. Стилисты сделали актрисе аккуратную поднятую прическу и вечерний макияж с акцентом на глазах.

 

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Getty Images

Сальма Хайєк
Сальма Хайек / Getty Images

Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно
Сальма Хайек и Франсуа Анри-Пино / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд
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