54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото

343 Читати новину українською
Элизабет Херли
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

Британская актриса Элизабет Херли поражает своей идеальной фигурой в 54 года. Звезда не боится демонстрировать свое соблазнительное тело – результат здорового образа жизни на протяжении многих лет.

С возрастом все плохие привычки, такие как чрезмерное употребление алкоголя, вредная еда, курение или употребление наркотических веществ и т.п., оказывают воздействие на внешний вид человека: кожа теряет сияющий вид и упругость, появляются морщины и тому подобное. Однако, если вести здоровый образ жизни, правильно питаться и шагать по жизни с улыбкой – молодость и энергия всегда будут с человеком.

Читайте также: Виктория Бекхэм: секреты ухода за телом и лицом дизайнера

Множество знаменитых женщин ломают все стереотипы и показывают, как можно выглядеть отлично после 50 лет. Конечно, некоторые могут обратиться и к пластическому хирургу. Но многие звезды сохранили молодость и красоту, только благодаря регулярным тренировкам, правильным уходом за собой и питанию.

В моем рационе нет хлеба, макаронных изделий, сыра и чипсов. Я не ем жареного и не пью никаких газированных напитков. Но всегда радуюсь рыбе, овощам и коричневому рису,
– рассказывала ранее Элизабет Херли.

На своей странице в Instagram Элизабет опубликовала очередное откровенное фото, на котором она загорает топлес в бассейне. В подписи звезда порекомендовала не находиться под солнечными лучами с 9 утра до 6 вечера, а прятаться от солнца в тени.

"Утро в Лос-Анджелесе. К слову, я загораю только до 9 утра и после 6 вечера. В противном случае, должна находится под большим зонтом", – написала актриса.

Елізабет Херлі
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

Елізабет Херлі
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

blog_ava
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
8 августа
865
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что, если вашим психологом может быть ... кот?
8 августа 20:29 Что, если вашим психологом может быть ... кот?
12
30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
8 августа 18:04 30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета
Настя Сукач 1642
Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
8 августа 15:02 Куда пойти в Вене: впечатляющие места, которые должен увидеть каждый
Альона Захарова 434
К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
8 августа 11:02 К международному дню кота: самые известные любимцы в кино
901
"Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
7 августа 18:36 "Паразиты": южнокорейский фильм, который вы захотите посмотреть
Юлія Ліпенцева 359
Новости
Больше новостей
Залиште відгук