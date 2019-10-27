54-летняя Элизабет Херли примерила образ Умы Турман из фильма "Убить Билла": фото

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Элизабет Херли
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

Британская актриса Элизабет Херли в субботу, 26 октября, посетила вечеринку в честь Хеллоуина в образе главной героини фильмов Квентина Тарантино "Убить Билла"

54-летняя актриса продемонстрировала роскошную фигуру в облегающем ярко-желтом комбинезоне главной героини "Убить Билла". Новые фото из хеллоуинской вечеринки Элизабет опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Для большего сходства Херли примерила белый парик и держала в руках японский самурайский меч. Свое фото в сети актриса дополнила "эмоджи" в виде праздничных тыкв.

Наряд очень эффектно подчеркнул стройную талию и пышную грудь знаменитости. Добавим, Элизабет Херли не скрывает свои секреты красоты. Как британка отмечает, ее молодость заключается в здоровом образе жизни с правильным питанием.

"В моем рационе нет хлеба, макаронных изделий, сыра и чипсов. Я не ем жареного и не пью никаких газированных напитков. Но всегда радуюсь рыбе, овощам и коричневому рису", –рассказывала ранее Элизабет Херли.

Елізабет Герлі
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

Елізабет Герлі
Элизабет Херли / Instagram / @elizabethhurley1

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Хэллоуин
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