55-летний Николас Кейдж женится на 23-летней визажистке, – СМИ

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Николас Кейдж
Николас Кейдж / www.gettyimages.com

Популярный голливудский актер Николас Кейдж намерен жениться в четвертый раз. Его избранницей стала 23-летняя визажистка из Голливуда Эрика Койке.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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С Эрикой Николас начал встречаться около года назад. Влюбленных впервые сфотографировали вместе в Пуэрто-Рико, где Николас снимался в фильме "Приманка" (Primal). Позже они несколько раз появлялись вместе на публике.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актер был трижды женат. Первой избранницей Кейджа стала Патриция Аркетт. Они расписались в апреле 1995 года, а в 2001-м развелись. В следующем году знаменитость женился на Лизи Марии Пресли, дочь Элвиса Пресли, которая до этого была замужем за Майклом Джексоном. Официально с Лизи Николас расстался в 2004.

Впоследствии у него завязался длительный роман с официанткой Элис Ким, но и они развелись в 2016 году. Пара имеет 12-летнего сына Кал-Эл Коппола Кейдж. Со времени распада третьего брака Николас Кейдж не посещал светские мероприятия в сопровождении других женщин, кроме Эрики Койке.

ніколас кейдж
Николас Кейдж и Элис Ким / Getty Images

Кто такой Николас Кейдж?Актер, сыгравший в популярных фильмах. В частности, "Медальон", "Призрачный гонщик", "Ученик чародея", "Сокровище нации", "Пророк", "Опасный Бангкок", "Знамение" и др. Все киноленты с участием Николаса Кейджа имели немалый успех, а кинокритики отмечали мастерство актера. Однако в конце апреля 2018 года знаменитость объявил, что прекращает актерскую карьеру. Свое время Николас Кейдж решил посвятить продюсерской и режиссерской работе.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Звездные романы Звездные свадьбы
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