56-летняя Деми Мур поразила поклонников своей внешностью: фотодоказательство

24 октября в городе Лагуна-Бич, штат Калифорния, состоялась ежегодная конференция издание Wall Street Journal. Одной из известных приглашенных гостей стала американская киноактриса Деми Мур.

Актриса поразила поклонников своим внешним видом, ведь в 56 лет остается такой же красивой, как в кино еще 10-летней давности. На публике она появилась в черном комбинезоне с глубоким декольте.

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На конференцию издание Wall Street Journal собираются журналисты, редакторы и инвесторы, чтобы обсудить культурные и технические инновации. Достаточно часто на такие события приглашают звездных гостей. В этом году на конференцию пригласили Деми Мур и модель Наоми Кэмпбелл.



Деми Мур на конференции издания Wall Street Journal / Getty Images

Вполне вероятно, что Деми Мур стала желанной гостьей на конференции из-за того, что помимо ее актерских достижений, в последнее время она стала одной из самых обсуждаемых персон в связи с выходом ее новой книги "Наизнанку" (Inside Out), в которой она откровенно рассказала о сексуальных домогательствах и изнасиловании.

По ее словам, когда ей было 15 лет, юную девушку изнасиловал пожилой мужчина. А после изнасилования он сказал, что за это надругательство заплатил ее матери 500 долларов. Женщина в книге рассказала, что ее мать была алкоголичкой и в подростковом возрасте часто водила ее по барам, чтобы там мужчины обращали внимание на девушку.

Во время конференции актриса рассказала об индустрии развлечений в цифровую эпоху, а Наоми Кэмпбелл сделала акцент в разговоре на расширении своего влияния за пределами модной индустрии.

Что касается 49-летней модели, то прибыла она на пресс-конференцию в не менее красивом наряде. Наоми выбрала черно-белое платье и высокие кожаные ботфорты. Свой образ Кэмпбелл дополнила многими браслетами и голубой кольцом на пальце.



Деми Мур и Наоми Кэмпбелл в Лагуне-Бич