56-летняя Деми Мур поразила поклонников своей внешностью: фотодоказательство

25 Читати новину українською
Деми Мур на конференции издания Wall Street Journal
Деми Мур на конференции издания Wall Street Journal / Getty Imagies

24 октября в городе Лагуна-Бич, штат Калифорния, состоялась ежегодная конференция издание Wall Street Journal. Одной из известных приглашенных гостей стала американская киноактриса Деми Мур.

Актриса поразила поклонников своим внешним видом, ведь в 56 лет остается такой же красивой, как в кино еще 10-летней давности. На публике она появилась в черном комбинезоне с глубоким декольте.

Читайте также: Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась, что хотела совершить самоубийство

На конференцию издание Wall Street Journal собираются журналисты, редакторы и инвесторы, чтобы обсудить культурные и технические инновации. Достаточно часто на такие события приглашают звездных гостей. В этом году на конференцию пригласили Деми Мур и модель Наоми Кэмпбелл.


Деми Мур на конференции издания Wall Street Journal / Getty Images

Вполне вероятно, что Деми Мур стала желанной гостьей на конференции из-за того, что помимо ее актерских достижений, в последнее время она стала одной из самых обсуждаемых персон в связи с выходом ее новой книги "Наизнанку" (Inside Out), в которой она откровенно рассказала о сексуальных домогательствах и изнасиловании.

По ее словам, когда ей было 15 лет, юную девушку изнасиловал пожилой мужчина. А после изнасилования он сказал, что за это надругательство заплатил ее матери 500 долларов. Женщина в книге рассказала, что ее мать была алкоголичкой и в подростковом возрасте часто водила ее по барам, чтобы там мужчины обращали внимание на девушку.

Во время конференции актриса рассказала об индустрии развлечений в цифровую эпоху, а Наоми Кэмпбелл сделала акцент в разговоре на расширении своего влияния за пределами модной индустрии.

Что касается 49-летней модели, то прибыла она на пресс-конференцию в не менее красивом наряде. Наоми выбрала черно-белое платье и высокие кожаные ботфорты. Свой образ Кэмпбелл дополнила многими браслетами и голубой кольцом на пальце.

Демі Мур та Наомі Кемпбелл у Лагуні-Біч
Деми Мур и Наоми Кэмпбелл в Лагуне-Бич

blog_ava
От курения вейпа умерло 34 человека: загадочной болезни дали название
сегодня
8897
Теги: LifeStyle Голливуд Наоми Кэмпбелл
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
сегодня 09:34 Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
Анастасія Манюхіна 357
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
24 октября 15:49 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 154
Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
24 октября 09:51 Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
Квітослава Туз 149
Холодная война сводных принцесс: что случилось между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
24 октября 09:20 Холодная война сводных принцесс: что случилось между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Марта Вересюк 2632
Райану Рейнольдсу исполнилось 43 года: 5 самых успешных комедийных ролей актера-именинника
23 октября 20:51 Райану Рейнольдсу исполнилось 43 года: 5 самых успешных комедийных ролей актера-именинника
Марта Вересюк 186
Новости
Больше новостей
Залиште відгук