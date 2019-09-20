56-летняя Деми Мур рассказала, что Эштон Кутчер склонил ее к групповому сексу, а затем изменил

Голливудская звезда Деми Мур откровенно рассказала о личной жизни в браке со своим младшим на 15 лет экс-мужем Эштоном Кутчером. По словам звезды фильма "Непристойное предложение", любимый уговорил ее заняться любовью втроем, предложив кандидатуру еще одной девушки, а после этого неоднократно изменял ей.

Вскоре в продажу выйдет книга Деми Мур под названием "Наизнанку" (Inside Out), в которой она рассказывает неизвестные ранее подробности из своей жизни. Традиционно, накануне выпуска в сети появляются отрывки из мемуаров актрисы, детали которых опубликовало издание RadarOnline.

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Голливудская звезда Деми Мур рассказала о том, как ее бывший муж, известный актер Эштон Кутчер убедил ее принять участие в групповом сексе с ним и еще одной девушкой. По словам 56-летней знаменитости, она согласилась, но это было большой ошибкой.

Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть,

– прокомментировала поступок Деми Мур.



Деми Мур и Эштон Кутчер / Instagram / @ demi.moore

Вскоре после этого молодой человек изменил ей. Более того, он решился сделать это в их доме, в Лос-Анджелесе. Деми Мур в то время находилась на съемках фильма "Родственнички" (Another Happy Day) в Нью-Йорке. Актриса даже назвала имя девушки, с которой ее муж изменил ей в общем доме. Ею оказалась Бритни Джонс, которая познакомилась с Эштоном Кутчером на вечеринке по случаю дня рождения дочери Деми Мур.

В свое оправдание Эштон сказал, что все это произошло потому, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, и это в определенной степени размыло границы,

– вспоминает Деми Мур.

Через некоторое время она узнала о второй измене, которая произошла во время холостяцкой вечеринки друга Эштона. Второй его пассией стала 22-летняя Сара Лиль. О близости со знаменитостью девушка рассказала изданию US Weekly. Я почувствовала боль в желудке. "Я знала, что она не лжет", – написала звезда в своей книге.

Что известно об отношениях Деми Мур и Эштона Кутчера?​Голливудские звезды поженились в 2005 году. За время брака Деми Мур пережила выкидышь на шестом месяце беременности, а также депрессию, злоупотребление обезболивающими средствами, а также алкоголем, о чем откровенно пишет в книге "Наизнанку" (Inside Out). В 2011 пара развелась, после чего Эштон Кутчер сразу закрутил роман с Милой Кунис.



Деми Мур и Эштон Кутчер​ / Instagram / @demi.moore