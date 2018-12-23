57-летний Эдди Мерфи показал своих десятерых детей: фото

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Эдди Мерфи
Эдди Мерфи / www.gettyimages.com

57-летний американский актер Эдди Мерфи может похвастаться не только громкими достижениями в карьере, но и статусом многодетного отца.

В этом году 10 ноября актер стал отцом в десятый раз: его любимая 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер родила ему сына – Макса Чарльза.

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На днях в честь празднования католического Рождества дочь Эдди Брия Мерфи опубликовала на своей странице в Instagram совместное семейное фото.

В центре снимке стоит Эдди Мерфи, справа – Батчер с малышом и ее мама. На фото также позирует мама актера и другие дети Мерфи, среди них – дочь Энджел Айрис, которую ему родила экс-солистка Spice Girls Мел Би.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bria (@bria_murphy)

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bria (@bria_murphy)

 

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Голливуд
Источник: 24 канал
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