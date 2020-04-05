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5 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 5 апреля / unsplash.com

5 апреля в народном календаре почитается память святого Никона, которому молятся и служат молебны.

Именины сегодня празднуют: Лидия, Мария, Никон.

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Народные приметы на 5 апреля

– 5 апреля теплый день, но ночью начались заморозки – значит месяц будет теплым.

– Если 5 апреля слышен весенний гром, а снег еще не сошел – значит будет холодное лето.

– Ночью 5 апреля ясное небо со звездами – ждите утром заморозков.

–  Белка вышла из дупла – вскоре наступит теплая погода.

Что можно делать 5 апреля

1. В этот день принято убирать дом и двор.

2. Чтобы привлечь в семью благополучие – высадите яблони в саду и черную смородину.

Что нельзя делать 5 апреля


1. Нельзя сажать вербу на своем дворе – к смерти близких.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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